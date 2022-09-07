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В Алматы налетчик душил и грабил девушек

Алматы, девушка Фото: скриншот видео
Безработный 20-летний гражданин А. занимался грабежами ночью. Он нападал на одиноких девушек. Захватывал их сзади, душил с целью забирать ценные вещи и деньги. Об этом рассказали в полиции Алмалинского района, сообщает Zakon.kz.

Полиция установила и задержала жителя Жамбылской области 2002 года рождения.

На данный момент нами установлены три факта грабежа. Один из эпизодов попал на камеры уличного видеонаблюдения. Когда девушки не могли уже сопротивляться, забирал все ценное: мобильники, деньги и скрывался в темных переулках. Начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков

После этого злоумышленник расплачивался деньгами, которые забрал накануне у потерпевшей. Молодой мужчина признался в содеянном. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.

Проводится досудебное расследование.

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