Доллар продолжает дорожать на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,10 тенге (+0,59), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля поднялся до 7,75 тенге (+0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 67,63 тенге (-0,30).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473-477 тенге, евро – 469-475 тенге, рос. рубль – 7,2-7,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снизились в ходе торгов 7 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures понизилась на 3% и составила $91,38 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила $85,28 за баррель, что на 1,84% ниже итогового значения предыдущей сессии.