В Акмолинской области реализуют 5 проектов по разведению рыбы

Пять инвестиционных проектов по выращиванию нескольких видов рыбы реализуют в Акмолинской области. Об этом подробно рассказал глава Управления сельского хозяйства и земельных отношений Серик Балжанов.

По его словам, в настоящее время потенциал рыбного хозяйства области состоит из 561 рыбохозяйственного водоема, 433 из которых закреплены за природопользователями для ведения рыбного хозяйства.

Для развития рыбной отрасли в области разработана региональная программа развития рыбного хозяйства на 2021-2030 годы, в которой предусмотрено увеличение объемов выращивания товарной рыбы. Данные меры позволят к 2030 году увеличить производство до 10 тысяч тонн рыбы в год. Серик Балжанов

В ведомстве уточнили, что реализация программы включает мероприятия по закреплению резервных рыбохозяйственных водоемов в соответствии с Правилами проведения конкурса по закреплению охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков местного значения.

Организатором конкурса является РГУ "Есильская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства". При этом конкурс полностью автоматизирован и проходит на электронном портале.

На сегодняшний день в рамках реализации программы в Акмолинской области реализуется пять инвестиционных проектов по выращиванию осетровых, форелевых, карповых и сиговых пород рыбы. Это такие проекты, как ТОО "Аква Фактория" и ТОО "Poseydon" в Целиноградском районе, АО "Астана-Өнім" в Аршалынском районе, ТОО "Biosphere-fish" в Бурабайском районе и ТОО "Прогресс-Агро" в Степногорске.

Как отмечают работники сферы, рыбоводство – важнейшая отрасль современного сельского хозяйства. Существует множество аспектов рыбоводства, из которых можно извлекать прибыль, например: выращивание мальков, получение икры, продажа рыбы, засол рыбы и многое другое. Сложно переоценить экономическое значение рыбоводства.

Рыбоводство и животноводство дают продукцию с близкими диетическими качествами, используя почти одни и те же производственные ресурсы, в том числе корма. Среднее содержание съедобной части у крупного рогатого скота составляет 44,6%, у карпа – 49,8% от массы тела, содержание съедобного белка в обоих продуктах примерно одинаковое – около 8,7%. Однако при сравнении эффективности прудового рыбоводства и производства мяса говядины обнаруживается, что себестоимость 1 ц съедобной части рыбы почти в два раза ниже себестоимости говядины. Затраты труда на производство 1 ц живой массы рыбы также меньше, чем затраты на производство говядины. Существенная разница наблюдается и в затратах основных средств.

По использованию кормов на рост рыба превосходит большинство теплокровных животных, что связано с отсутствием необходимости поддержания температуры организма.

Реализация указанных проектов позволит увеличить производство товарной рыбы на 390 тонн в год, икры – на 5 тонн и личинок – на 70,3 млн штук.

Алма Байгужина