"Челси" уволил главного тренера после первого поражения в Лиге чемпионов

Лондонский "Челси" выпустил заявление об отставке своего наставника – Томаса Тухеля – с поста главного тренера. "Аристократы" объявили о прекращении сотрудничества с 49-летним немецким специалистом, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой лондонского клуба после поражения в ЛЧ от загребского "Динамо" – 0:1.

Томас Тухель по праву займет место в истории "Челси". Новые владельцы провели 100 дней во главе клуба. Они продолжают работу по продвижению клуба вперед, настало время сменить рулевого команды. Тренерский штаб "Челси" возьмет на себя тренировки и подготовку команды к предстоящим матчам. Скоро вы узнаете имя нового главного тренера. Заявление ФК "Челси"

Томас Тухель встал у руля "лондонцев" в январе прошлого года. За это время "Челси" выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира. В АПЛ "аристократы" располагаются на 6-м месте: три победы, ничья и два поражения за шесть туров чемпионата.

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