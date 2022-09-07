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В Минсельхозе озвучили прогнозы сбора урожая

урожай, минсельхоз, прогноз Фото: primeminister.kz
Вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек на брифинге в СЦК рассказал, какой объем зерна планируют собрать в этом году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы – более 13,4 млн тонн.

В республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн на 1 августа, в том числе пшеницы – 2,5 млн тонн.Вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек

По его словам, ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики, а также реализации определенных объемов зерна на экспорт и, соответственно, сохранения торговых позиций на традиционных рынках.

Благоприятные условия текущего года дали возможность начать уборочные работы своевременно, и на сегодняшний день всего по республике убрано 9,2 млн. га зерновых и зернобобовых культур, или 57,8%. При средней урожайности 12,0 ц/га намолочено 11,2 млн тонн зерна. Абулхаир Тамабек

Он отметил, что общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,4 млн га. Из них площади уборки зерновых составляют 16,1 млн га.

Массовый сбор урожая начат во всех регионах республики. Для проведения уборочных работ имеется 147,7 тыс. тракторов, 38,1 тыс. зерноуборочных комбайнов, 13,3 тыс. жаток, 73,4 тыс. тракторных прицепов. Для своевременного проведения уборочных работ аграриям выделено 423,5 тыс. тонн льготного дизтоплива. Абулхаир Тамабек

С учетом расходов операторов средняя цена дизтоплива для аграриев составляет 203 тенге/литр, что на 15-20% дешевле рыночной.

27 августа министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, что на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики он внесет предложение о возможности снятия ограничительных мер по вывозу пшеницы и муки.

До 30 сентября в Казахстане действуют квоты на вывоз зерна – не больше 550 тыс. тонн – и муки – не больше 370 тыс. тонн.

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