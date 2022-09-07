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В Аккольском районе Акмолинской области отремонтируют дороги

Акмолинская область дороги поселок ремонт Фото: Zakon.kz
Жители села Сазды булак (Минское) Аккольского района в Акмолинской области обратились к компетентным органам с просьбой решить проблему автодорог.

Как сообщил аким Карасайского сельского округа Юрий Зейб, все вопросы, озвученные населением, находятся на контроле и принимаются все меры по их реализации.

В 2022 году была изготовлена проектно-сметная документация по среднему ремонту областной автомобильной дороги от села Азат до села Минское (Сазды булак) протяженностью 48 км, необходимая сумма по проекту – 2,5 млрд тенге. Управлением автомобильных дорог Акмолинской области в декабре 2022 года будет направлена бюджетная заявка в министерство о выделении средств на утвержденный бюджет 2023 года. Юрий Зейб

Он добавил, что при выделении средств проект будет реализован в 2023 году.

По дорогам села Сазды булак: в 2021 году произведены подсыпка и профилирование внутрипоселковых дорог. Также в 2022 году аппаратом акима сельского округа и отделом ЖКХ Аккольского района направлялись бюджетные заявки на выделение средств по среднему ремонту внутрипоселковых дорог в Управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области, средства не выделены, – сообщил градоначальник.

По информации акима, при уточнении бюджета на 2023 год будет повторно направлена бюджетная заявка по освещению села Минское: имеется сметная документация на 17,8 млн тенге, протяженностью 2,5 км.

Также направлялись заявки в Управление энергетики и ЖКХ Акмолинской области.

Кроме того, будет повторно направлена заявка на выделение средств по спортивной площадке.

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