Акимат Кызылординской области перечислил однодневную зарплату пострадавшим костанайцам

Руководящий состав акимата Кызылординской области перечислил однодневную заработную плату гражданам, пострадавшим от пожаров в Костанайской области.

Средства, по данным городского ведомства, пойдут на ликвидацию последствий ЧС и восстановление систем жизнеобеспечения.

В регионе ежедневно работают 9 пунктов сбора гуманитарной помощи, организованные областным филиалом партии Amanat: в Кызылорде, 7 районах и поселке Торетам.

На сегодняшний день неравнодушные кызылординцы собрали уже более 30 тонн груза.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Это продукты длительного хранения, теплая одежда, постельные принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, учебные, канцелярские товары для школьников и строительные материалы.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Активные предприниматели Кызылординской области также оказывают финансовую помощь.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Отправка грузовиков с гуманитарной помощью в Костанайскую область состоялась 6 сентября.