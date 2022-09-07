Акимат Кызылординской области перечислил однодневную зарплату пострадавшим костанайцам
Средства, по данным городского ведомства, пойдут на ликвидацию последствий ЧС и восстановление систем жизнеобеспечения.
В регионе ежедневно работают 9 пунктов сбора гуманитарной помощи, организованные областным филиалом партии Amanat: в Кызылорде, 7 районах и поселке Торетам.
На сегодняшний день неравнодушные кызылординцы собрали уже более 30 тонн груза.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Это продукты длительного хранения, теплая одежда, постельные принадлежности, средства личной гигиены, бытовая техника, учебные, канцелярские товары для школьников и строительные материалы.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Активные предприниматели Кызылординской области также оказывают финансовую помощь.
Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области
Отправка грузовиков с гуманитарной помощью в Костанайскую область состоялась 6 сентября.