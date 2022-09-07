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В Минсельхозе не ожидают роста цен на продукты

минсельхоз, прогноз Фото: Zakon.kz
Журналисты подняли вопрос о росте цен на продукты питания в СЦК. Они сообщили, что многие казахстанцы жалуются на то, что в последнее время продукты сильно подорожали и многим стало недоступно мясо, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались дальнейшей судьбой цен у и.о. директора Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ Сауле Журыновой.

Она отметила отсутствие дефицита продовольствия на внутреннем рынке и указала на наличие запасов для покрытия потребности населения.

Что касается роста цен, то таких предпосылок именно из-за дефицита или отсутствия (продуктов питания. – Прим. ред.) у нас не ожидается. И.о. директора Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ Сауле Журынова

7 сентября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания. 

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что ведомством разработаны новые подходы по стабилизации и фиксации цен на ряд социально значимых продуктов питания.

Новые меры будут приняты в отношении молочной продукции, гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, яиц, социального хлеба, муки, соли, говядины и мяса кур.

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