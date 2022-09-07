В Минсельхозе не ожидают роста цен на продукты

Фото: Zakon.kz

Журналисты подняли вопрос о росте цен на продукты питания в СЦК. Они сообщили, что многие казахстанцы жалуются на то, что в последнее время продукты сильно подорожали и многим стало недоступно мясо, передает корреспондент Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: