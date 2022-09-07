В Минсельхозе не ожидают роста цен на продукты
Журналисты поинтересовались дальнейшей судьбой цен у и.о. директора Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ Сауле Журыновой.
Она отметила отсутствие дефицита продовольствия на внутреннем рынке и указала на наличие запасов для покрытия потребности населения.
Что касается роста цен, то таких предпосылок именно из-за дефицита или отсутствия (продуктов питания. – Прим. ред.) у нас не ожидается. И.о. директора Департамента агропродовольственных рынков и переработки сельхозпродукции МСХ Сауле Журынова
7 сентября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания.
Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что ведомством разработаны новые подходы по стабилизации и фиксации цен на ряд социально значимых продуктов питания.
Новые меры будут приняты в отношении молочной продукции, гречневой крупы, риса, подсолнечного масла, яиц, социального хлеба, муки, соли, говядины и мяса кур.