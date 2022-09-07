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Ерлан Кошанов: 7 лет президентства – это окончательный отход от суперпрезидентской формы правления

Кошанов комментарий президентство Фото: parlam.kz
Спикер Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов поделился с журналистами своим мнением о предстоящих президентских выборах, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что для Казахстана с президентской формой правления cемилетний срок президентства без права переизбрания – это прогрессивная норма. Она усиливает либеральный вектор развития страны и полностью соответствует духу реформ президента. Это окончательно закрепляет отход от суперпрезидентской формы правления.

Считаю, что нынешние президентские выборы уже должны быть на 7 лет. Это мое личное мнение, которое разделяют мои коллеги-депутаты.Председатель нижней палаты Парламента

Вводимая обязательная смена власти уменьшает риски ее монополизации. При этом 7 лет – это достаточное время для реализации задуманных реформ, считает Ерлан Кошанов.

Также спикер Мажилиса подчеркнул, что если президент сейчас изберется на 5 лет и затем внесет в Конституцию поправки о внедрении 7-летнего президентского срока, то возникают правовые условия для возможности его повторного выдвижения еще на 7-летний срок.

Поэтому, чтобы убрать эту правовую коллизию, депутаты и предлагают внести изменения в Конституцию уже сейчас и проводить предстоящие выборы уже на 7 лет без права переизбрания, пояснил Кошанов.

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