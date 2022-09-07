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В Актобе на "пешеходке" сбили пенсионерку с внучкой

В Актобе на "пешеходке" сбили пенсионерку с внучкой Фото: скриншот видео
В Актобе на пешеходном переходе сбили пенсионерку с внучкой. Наезд произошел 7 сентября в 13:45. Женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По данным ведомства, 35-летний водитель Nissan Almera на пересечении улиц Кунаева – Кулумбетова сбил на пешеходном переходе 63-летнюю женщину и несовершеннолетнюю внучку, которые переходили проезжую часть дороги справа налево.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия, а несовершеннолетний пешеход доставлен в областную детскую клиническую больницу Актобе, где после оказания первой медицинской помощи была отпущена домой.Пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту проводятся следственные действия по ст. 345 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Водитель водворен в изолятор временного содержания Управления полиции Актобе.

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