Владимир Путин заявил, что мир не должен быть основан на диктате одной страны

7 сентября Владимир Путин выступил с речью на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Президент России говорил об ослаблении Запада, проблемах "зерновой сделки" и перспективах мировой экономики, сообщает Zakon.kz.

На смену эпидемии коронавирусной инфекции пришла санкционная лихорадка Запада, которая угрожает всему миру, заявил Владимир Путин. По его мнению, к такой агрессивной политике привело ускользающее доминирование Соединенных Штатов.

Российский лидер отметил, что санкции ударили по тем, кто их вводил, ограничения уже разогнали глобальную инфляцию. В США по итогам июля этот показатель дошел до отметки в 8,5%, а европейские предприятия уже закрываются одно за другим. Также Путин подчеркнул, что Запад своими решениями подорвал ключевые опоры мировой экономики.

Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи. Расходуется по указке Вашингтона во имя пресловутого евроатлантического единства, а по факту приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах. Президент России Владимир Путин

Российский президент остановился на ситуации с вывозом зерна с территории Украины. По его словам, Россия сделала все, чтобы его поставки начались, так как изначально оно должно было вывозиться в беднейшие страны, указал Путин, добавив, что вместо этого зерно отправилось в государства ЕС.

То, что мы видим, – это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии. <...> Выяснилось, что они (западные страны) в очередной раз грубо кинули, <...> надули не только нас, но и беднейшие страны. Президент России Владимир Путин

Идею западных стран ограничить цены на нефть и газ Путин назвал глупостью.

Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно – как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни, мерзни, волчий хвост". <...> Те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. Президент России Владимир Путин

Он добавил, что Россия ничего зря не строит. Если нужно будет, то можно будет включить "Северный поток-2".

Что касается ситуации в Украине, по словам Путина, российские вооруженные силы "ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаются только закончить".

Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. А с точки зрения приобретений главное приобретение – укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Да, происходит определенная поляризация и в мире, и внутри страны, но я считаю, что это пойдет только на пользу. Потому что все ненужное, вредное, мешающее нам идти вперед, будет отторгнуто. Мы будем набирать темпы развития, потому что современное развитие может быть основано только на суверенитете. Все наши шаги направлены на укрепление суверенитета. Президент России Владимир Путин

Президент России также заявил, что "мир должен быть более справедливым и не основанным на диктате одной страны, которая возомнила себя представителем Господа Бога на Земле или даже выше и основывает всю свою политику на своей якобы исключительности".

Здесь же Путин добавил, что международный правовой устав попирается, однако Россия его не нарушает. В качестве доказательства своего суждения российский лидер сослался на войну в Ираке, бомбардировки Югославии. По мнению президента, в тот момент, когда происходили эти исторические события, никто не вспомнил принципы международного права. В связи с этим, как считает Путин, РФ действует в рамках правовых норм.