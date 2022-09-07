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Анджелина Джоли подала иск на $250 млн против Брэда Питта

Анджелина Джоли подала против Брэда Питта иск на $250 млн Фото: кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Компания Анджелины Джоли Nouvel подала иск против Брэда Питта на сумму в $250 млн, обвинив актера в том, что тот хотел отобрать семейную винодельню во Франции в качестве мести за развод, сообщает Zakon.kz.

По мнению Джоли, бывший муж создал четкий план по "захвату контроля" над винодельней "в отместку за бракоразводный процесс и опеку над их общими детьми", а также, чтобы "убедиться, что Джоли не увидит ни цента" из прибыли, что приносит предприятие. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает Page Six.

Кроме того, истцы обвиняют Питта в манипуляциях с крупной финансовой долей Джоли в винодельне, чтобы заставить ее подписать документ, запрещающий обнародовать обстоятельства, приведшие к их разводу. Плюс ко всему в иске утверждается, что Питт растратил миллионы долларов на "бесполезные проекты" без согласия совладельца, в том числе на строительство бассейна, который обошелся в $1 млн.

Питт и Джоли приобрели винодельню в совместное владение в 2008 году. Изначально компании актера Mondo Bongo принадлежало 60% активов, а бизнесу Джоли Nouvel LLC – 40%. В 2013 году Питт передал ей 10% активов Chateau Miraval.

В феврале он подал в суд на экс-супругу, обвинив ее в продаже без уведомления производителю спиртных напитков Stoli Group доли в совместном бизнесе, на что, по его словам, Джоли не имела права.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после 12 лет совместной жизни. В апреле 2019-го брак был официально расторгнут. Однако бывшие супруги до сих пор в судебном порядке решают споры об опеке над детьми и совместно нажитом имуществе. Так, актриса добивалась над детьми единоличной опеки, в то время как ее бывший муж настаивал на совместном опекунстве.

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