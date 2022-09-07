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Более 1,5 млн тенге извлекли взломщики из терминала в Алматы

Более 1,5 млн тенге извлекли взломщики Фото: polisia.kz
Платежное устройство находилось внутри одной из аптек по проспекту Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники проникли внутрь, взломали терминал и похитили оттуда облигаций на 1 миллион 725 тысяч тенге.

Полицейские задержали трех мужчин – 1975, 1986 и 1982 годов рождения.

Подозреваемые признались в содеянном. Вещественные доказательства изъяты. Зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 188 ч. 3 УК РК. Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Замначальника Управления полиции Жетысуского района Асхат Давлетьяров

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