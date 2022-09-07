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Алматинцев проводили в погранвойска

Алматинцев проводили в погранвойска Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
В Алматы состоялась отправка призывников, которым предстоит служить в частях Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

Ребята из Алматы будут служить в департаменте Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК по Восточно-Казахстанской области.

Алматинцев проводили в погранвойска

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

В общей сложности этой осенью призыву на воинскую службу подлежат около полутора тысяч алматинцев в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Ежегодно из Алматы призывается порядка трех тысяч человек.

Алматинцев проводили в погранвойска

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

По словам Арлана Кабдуллинова, он осознанно идет служить в армии.

– Все мужчины в моей семье служили, и я решил не отставать, – поделился новобранец.

Армию справедливо называют школой жизни. Ведь на воинской службе ребята проходят закалку, учатся самостоятельно принимать решения.

Алматинцев проводили в погранвойска

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

Это определенно полезный жизненный отрезок, где можно приобрести хорошую физическую форму, а также стать ответственнее и дисциплинированнее. Начальник Департамента по делам обороны Алматы полковник Фархат Курмангажинов

Алматинцам предстоит проходить срочную воинскую службу в воинских частях Министерства обороны, Службы государственной охраны, Национальной гвардии и Пограничной службы КНБ. При отборе и распределении призывников учитываются специальности, полученные до призыва. Комплектование армейских рядов в нашей стране осуществляется и по экстерриториальному принципу, который предполагает отправку призывников из одного региона страны в другой.

Алматинцев проводили в погранвойска

Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона

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