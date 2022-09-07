4 крупных пожара тушат в Восточно-Казахстанской области

Начальник Управления в кризисных ситуациях Департамента чрезвычайных ситуаций ВКО Дмитрий Агиенко на брифинге рассказал о том, что в регионе тушат 4 крупных пожара, сообщает Zakon.kz.

Совместный брифинг провели представители Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, а также города Алматы.

Всего на территории Восточно-Казахстанской области сгорело свыше 2500 гектаров земли.

На сегодняшний день в области действует высокий класс пожарной опасности. Силы и средства ДЧС ВКО перейдены на усиленные варианты несения службы, при поступлении сообщений о пожарах, загораниях принимаются оперативные меры по их ликвидации. В случае возникновения данных пожаров оперативно выезжают для их ликвидации силы и средства Департамента ЧС, местных исполнительных органов, лесных хозяйств, а также сотрудников полиции. Начальник Управления в кризисных ситуациях ДЧС ВКО Дмитрий Агиенко

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По информации спасателей, в районе Алтай, Курчумском, Катон-Карагайском, Глубоковском районах и на полигоне в Ахмирово загорелись сухая трава и кустарник. На данный момент в этих районах тушение осложнено труднодоступной горной местностью. В Глубоковском районе эвакуировано 50 человек из 100 домов, в остальных регионах угрозы населению нет.

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Также, по данным ДЧС, в ликвидации задействованы порядка 1364 человек, 133 единиц техники от ДЧС ВКО, воинской части, полиции, лесхоза, местных исполнительных органов и РГК "Шығыс". Также задействованы вертолеты Ми-2, Ан-2, Ми-8, Казавиалесоохраны и Еврокоптер Казавиаспас МЧС РК.