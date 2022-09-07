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Появилось подробное видео поездки Токаева в Костанайскую область

Появилось подробное видео поездки в Костанайскую область Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 5 сентября находится в Костанайской области с рабочим визитом. Глава государства заслушал отчеты об оперативной обстановке в районе пожаров и встретился с местными жителями, пострадавшими от огненной стихии, сообщает Zakon.kz.

Видеобзор поездки опубликовали журналисты канала "Хабар 24" в спецпроекте "President".

Пожар начался 2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области. На следующий день, 3 сентября, в Аулиекольском районе из-за пожара эвакуировали несколько сел. 4 сентября площадь пожаров превысила 43 тыс. га.

5 сентября, несмотря на плотный рабочий график, президент прибыл в Костанайскую область. Он совершил облет пострадавших от природных пожаров территорий, оценил ход работ по ликвидации возгорания.

Глава государства заслушал доклады министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина и акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова о принимаемых мерах по локализации пожаров, эвакуации граждан из населенных пунктов и оказанию поддержки пострадавшим.

Президент подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем. Были приняты все необходимые меры по ликвидации стихийного бедствия.

Кроме того, президент призвал извлечь соответствующие уроки из произошедшего и дал оперативному штабу ряд конкретных поручений, направленных на обеспечение бесперебойной работы всех ведомств для скорейшей полной ликвидации возгораний.

Также президент дополнительно заявил о необходимости серьезного укрепления МЧС как института, способного решать социальные вопросы сотрудников ведомства, в том числе касающиеся обеспечения жильем и общежитиями, а также повышения уровня профессиональной подготовки кадров.

Президент отметил важность оказания поддержки людям, которым пришлось покинуть свои дома. Правительству и акимату Костанайской области сразу было поручено в оперативном порядке обеспечить выплаты и компенсации пострадавшим гражданам.

Также глава государства указал на важность установления причин пожара и извлечения соответствующих уроков.

Президент поблагодарил волонтеров за оказываемую помощь, отметив, что они настоящие патриоты государства и он гордится ими. Также он выразил благодарность всем участникам ликвидации чрезвычайной ситуации за проявленное мужество.

Президент встретился с оставшимися без жилья жителями области и пообещал, что каждый из пострадавших получит новый дом площадью 100 кв. м, а также мебель, посуду, телевизор и т.д. Все будет компенсировано государством, людьми, которые могут позволить себе оказать материальную помощь.

Кроме того, президент пообещал жителю Костанайской области, потерявшему дом в результате бюрократических препятствий, разобраться с его проблемой.

Все вопросы по пожарам в регионе остаются на личном контроле президента.

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