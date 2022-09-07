Почти сутки тушат пожар в степи в Павлодарской области
Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Информация о пожаре в Павлодарской области поступила еще прошлой ночью. В соцсетях региона появились кадры горящей травы, сообщает Zakon.kz.
7 сентября 2022 года в 14:15 на пульт "102" поступило сообщение о том, что в Алгабасском сельском округе города Аксу на пойме реки Иртыш возле моста "Нурлы Жол" через горит сухая трава.
На место были направлены спасатели.
Площадь возгорания в данный момент на трех разных очагах составляет 35-37 гектаров. Общая площадь – 110 гектаров. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В тушении участвуют представители нескольких служб и волонтеры.
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