Почти сутки тушат пожар в степи в Павлодарской области

Информация о пожаре в Павлодарской области поступила еще прошлой ночью. В соцсетях региона появились кадры горящей травы, сообщает Zakon.kz.

7 сентября 2022 года в 14:15 на пульт "102" поступило сообщение о том, что в Алгабасском сельском округе города Аксу на пойме реки Иртыш возле моста "Нурлы Жол" через горит сухая трава.

На место были направлены спасатели.

Площадь возгорания в данный момент на трех разных очагах составляет 35-37 гектаров. Общая площадь – 110 гектаров. Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В тушении участвуют представители нескольких служб и волонтеры.