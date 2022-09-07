Ситуация в Украине: Эрдоган назвал оружие ЕС "металлоломом", ЕС отменяет упрощенный визовый режим с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС.
Также Путин: В Украине огромное число людей ненавидят режим в Киеве, мы должны с ними поддерживать связь, будущее отношений России и Украины за ними.
Российский президент Владимир Путин без сомнения посетит Донбасс, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В интервью "Известиям" он сказал, что такая поездка состоится, "когда придет время".
ЕС отменяет упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.
Зеленский лично поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех европейских чиновников, которые поддерживают приостановление упрощенной системы виз для россиян, подчеркнув, что в первую очередь это вопрос безопасности Европы.
Новый британский премьер-министр Лиз Трасс в телефонном разговоре с Зеленским сообщила, что он окажет ему "полную поддержку", а Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.
Эрдоган назвал "металлоломом" оружие, которое ЕС поставляет Украине.
Энергоснабжение Энергодара постепенно восстанавливается. В городе сохраняется спокойная обстановка. Как ранее сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские силовики днем в среду подвергли Энергодар массированному обстрелу. В результате город был обесточен. При этом мощность 6-го энергоблока Запорожской АЭС была снижена до 135-140 Мегаватт.