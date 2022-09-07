Ситуация в Украине: Эрдоган назвал оружие ЕС "металлоломом", ЕС отменяет упрощенный визовый режим с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доверяет отчету МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

Также Путин: В Украине огромное число людей ненавидят режим в Киеве, мы должны с ними поддерживать связь, будущее отношений России и Украины за ними.

Российский президент Владимир Путин без сомнения посетит Донбасс, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В интервью "Известиям" он сказал, что такая поездка состоится, "когда придет время".

ЕС отменяет упрощенный визовый режим с Россией с 12 сентября.

Зеленский лично поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и всех европейских чиновников, которые поддерживают приостановление упрощенной системы виз для россиян, подчеркнув, что в первую очередь это вопрос безопасности Европы.

Новый британский премьер-министр Лиз Трасс в телефонном разговоре с Зеленским сообщила, что он окажет ему "полную поддержку", а Украина может рассчитывать на помощь Великобритании в долгосрочной перспективе.

Эрдоган назвал "металлоломом" оружие, которое ЕС поставляет Украине.