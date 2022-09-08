7 телят погибли под колесами самосвала в СКО

ДТП произошло в ночь на 7 сентября на 568-м километре трассы "Челябинск-Новосибирск", сообщает Zakon.kz.

За рулем зерновоза МАЗ с прицепом находился 69-летний житель Петропавловска.

Появление на дороге 7 телят стало для него неожиданностью. Затормозить водитель не успел и совершил наезд.

Все животные погибли на месте аварии, машина получила механические повреждения. Полиция установила владельца скота, 57-летнего жителя Кызылжарского района. В связи с этим составлен протокол по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных".