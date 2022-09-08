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7 телят погибли под колесами самосвала в СКО

7 телят погибли под колесами самосвала в СКО Фото: Instagram/sqo_pd
ДТП произошло в ночь на 7 сентября на 568-м километре трассы "Челябинск-Новосибирск", сообщает Zakon.kz.

За рулем зерновоза МАЗ с прицепом находился 69-летний житель Петропавловска.

Появление на дороге 7 телят стало для него неожиданностью. Затормозить водитель не успел и совершил наезд.

Все животные погибли на месте аварии, машина получила механические повреждения. Полиция установила владельца скота, 57-летнего жителя Кызылжарского района. В связи с этим составлен протокол по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных".

Просим жителей района внимательно следить за поголовьем. Появление бездомных животных на дороге может стать причиной дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями, а также они могут стать легкой добычей для угона скота. Предпринимаются усилия по предотвращению свободного выпаса скота в регионе. С начала года сотрудники полиции 3008 раз перевозили бездомных животных в спецвагонах. Таких особых мест в области 230. Кроме того, на дорогах области были установлены модели животных. Начальник отдела ЖПК УВД ЮКО полковник полиции Айдын Байматов

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