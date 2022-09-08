Скончался соавтор Стивена Кинга — писатель Питер Страуб

Писатель, автор фантастических и хоррор-романов Питер Страуб скончался 4 сентября в Нью-Йорке, сообщает Zakon.kz.

Смерть подтвердила его супруга Сьюзан, пишет газета The New York Times. Писателю было 79 лет. Уточняется, что он умер из-за возникших осложнений после перелома бедра.

Страуб занимал одно из первых мест в топе писателей фантастики и ужасов 1970-х и 1980-х годов, наряду с такими авторами, как Айра Левин, Энн Райс и его близким другом и соратником, культовым писателем-фантастом Стивеном Кингом. Самые известные произведения писателя — романы "Джулия" (1975) и "История призраков" (1979).

Позже оба романа были экранизированы. Газета также добавила, что Стивен Кинг назвал его уникальным автором. Всего в соавторстве с Кингом Страуб написал два романа про детектива Джека Сойера: "Талисман" (1984) и "Черный дом" (2001).