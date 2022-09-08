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В Канаде задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Канаде задержали подозреваемого в убийстве Фото: pixabay
Мужчину задержали рядом с городком Ростерн в провинции Саскачеван. Его подозревают в убийстве 10 и ранении 18 человек с использованием ножа, сообщает Zakon.kz.

7 сентября канадская полиция задержала единственного живого подозреваемого в совершении ряда убийств. Мужчину в возрасте 30 лет задержали неподалеку от городка Ростерн в центральной канадской провинции Саскачеван, сообщает Deutsche Welle.

По данным следствия, он вместе с братом совершил преступления в 13 разных местах, в том числе в резервации Джеймс-Смит-Кри-Фёрст-Нэйшн и деревне Велдон.

Всего погибли 10 человек, пострадали от ножевых атак 18 местных жителей.

Тело брата подозреваемого было обнаружено 5 сентября со следами ран, которые, как считает полиция, он не мог нанести себе сам.

Полиция знает задержанного мужчину уже более 20 лет. После достижения совершеннолетия он совершил 59 правонарушений, включая кражи и насильственные действия.

С подросткового возраста у него имеются проблемы с алкоголем и наркотиками. В 14 лет он начал принимать кокаин.

4 сентября вооруженные холодным оружием преступники убили десять человек. Премьер Канады Джастин Трюдо осудил нападения и призвал жителей следить за новостями от местных властей.

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