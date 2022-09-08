В Турции на людей обрушилась стена, установленная для концерта Таркана

Фото: Twitter/719Kurtkanunu

Инцидент произошел в Измире, где велась подготовка к празднованию 100-летия освобождения от греческой оккупации во второй греко-турецкой войне 1919-1922 годов, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: