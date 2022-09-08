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В Турции на людей обрушилась стена, установленная для концерта Таркана

Турция концерт Таркана Фото: Twitter/719Kurtkanunu
Инцидент произошел в Измире, где велась подготовка к празднованию 100-летия освобождения от греческой оккупации во второй греко-турецкой войне 1919-1922 годов, сообщает Zakon.kz.

Площадка, созданная продюсерской группой для концерта Таркана, который был намечен на 9 сентября, рухнула, сообщает Gazetevatan.

По данным издания, под разрушенной платформой остались люди. На место выехали бригады скорой помощи. Один пострадавший был доставлен в государственную больницу Алсанджак.

ЧП произошло в городе Измир. 9 сентября пройдет празднование 100-летия освобождения от греческой оккупации.

Большая часть гигантской сцены, установленной вдоль Кордона в Алсанджаке, разрушилась. На место происшествия прибыли полицейские.

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