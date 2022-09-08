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В Павлодаре скончался выпавший с 8 этажа двухлетний малыш

ребенок падение из окна гибель Фото: unsplash
Двухлетний мальчик скончался после падения с восьмого этажа в Павлодаре. Об этом Zakon.kz сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения области.

Двухлетний мальчик выпал из окна многоэтажки утром 6 сентября. Прибывшие медики оказали ему экстренную помощь и доставили в больницу.

По данным Управления здравоохранения области, ребенок поступил с многочисленными травмами, разрывами и внутренним кровотечением.

Медики провели оперативное вмешательство, остановили кровотечение. Ребенок находился на ИВЛ. Врачи боролись за жизнь малыша, но в связи с травмами, не совместимыми с жизнью, ребенок умер.Пресс-служба Управления здравоохранения области

Причиной явилась остановка сердца, добавили в ведомстве.

В июле трехлетняя девочка выпала из окна 13 этажа в Нур-Султане и скончалась на месте происшествия.

Сотрудники полиции и ДЧС на постоянной основе обращаются к родителям с рекомендациями по защите детей от падения из окон и просят внимательнее относиться к их безопасности.

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