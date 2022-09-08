Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

7 человек пострадали в ДТП в Жетысуской области, среди них есть дети

ДТП пострадавшие дети Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
Близ города Уштобе Жетысуской области 6 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек. Zakon.kz рассказали в полиции, что среди пострадавших трое детей.

Согласно данным областной полиции, в Каратальском районе на трассе Талдыкорган – Уштобе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Galant и ВАЗ-2106.

Участниками ДТП оказались 7 человек. Их доставили в ближайшую больницу на медобследование. Среди пострадавших есть дети. Пресс-служба ДП Жетысуской области

Предварительно, как уточнили в пресс-службе, 39-летний водитель "Жигулей" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.

В ночь на 7 сентября в Алматинской области насмерть сбили мужчину. У погибшего при себе документов не обнаружено.

Читайте также

Спецназ задержал администратора столичного кафе

Пожары в Костанайской области: приехавшие из других регионов спасатели возвращаются домой

В Атырау женщина пыталась спрыгнуть с 5-го этажа

Анастасия Московчук
Область Жетісу
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Рой Джонс дал прогноз на бой Головкина против Альвареса
Легендарный боксер дал свой прогноз на бой Головкина против Альвареса
Нур-Султан шум кафе
Полицейских в Нур-Султане вызывали 73 раза из-за шума в ночном баре
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
министр комментарий цена сахар Казахстан
Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар
исследование о соцсетях и психическом здоровье
Ученые изучили влияние соцсетей на психическое здоровье
Турция концерт Таркана
В Турции на людей обрушилась стена, установленная для концерта Таркана
праздники
День Первого Президента перестанет быть государственным праздником
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления