7 человек пострадали в ДТП в Жетысуской области, среди них есть дети
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
Близ города Уштобе Жетысуской области 6 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек. Zakon.kz рассказали в полиции, что среди пострадавших трое детей.
Согласно данным областной полиции, в Каратальском районе на трассе Талдыкорган – Уштобе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Galant и ВАЗ-2106.
Участниками ДТП оказались 7 человек. Их доставили в ближайшую больницу на медобследование. Среди пострадавших есть дети. Пресс-служба ДП Жетысуской области
Предварительно, как уточнили в пресс-службе, 39-летний водитель "Жигулей" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.
В ночь на 7 сентября в Алматинской области насмерть сбили мужчину. У погибшего при себе документов не обнаружено.
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