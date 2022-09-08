7 человек пострадали в ДТП в Жетысуской области, среди них есть дети

Близ города Уштобе Жетысуской области 6 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали семь человек. Zakon.kz рассказали в полиции, что среди пострадавших трое детей.

Согласно данным областной полиции, в Каратальском районе на трассе Талдыкорган – Уштобе лоб в лоб столкнулись Mitsubishi Galant и ВАЗ-2106.

Участниками ДТП оказались 7 человек. Их доставили в ближайшую больницу на медобследование. Среди пострадавших есть дети. Пресс-служба ДП Жетысуской области

Предварительно, как уточнили в пресс-службе, 39-летний водитель "Жигулей" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с иномаркой.

В ночь на 7 сентября в Алматинской области насмерть сбили мужчину. У погибшего при себе документов не обнаружено.