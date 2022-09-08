Спецназ задержал администратора столичного кафе

В Нур-Султане спецназ задержал администратора кафе, который под прикрытием продажи пива реализовывал наркотики, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДП Нур-Султана, при проведении обыска в кафе пакет с гашишем был найден в коробке возле мангала. В пакете обнаружено 30 полиэтиленовых свертков с гашишем, приготовленных к реализации.

При проведении спецоперации общий вес изъятых наркотиков составил более 1,6 кг гашиша, который не дошел до потенциальных наркопотребителей. Задержанный дал признательные показания. Исполняющий обязанности начальника УПН Еркеш Калыков

Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере".

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП.

Как отметили в полиции, устанавливаются соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории города.

8 июля полицейскими задержаны члены преступной группы, осуществлявшие поставку и сбыт наркотических средств на территории Нур-Султана в особо крупном размере.