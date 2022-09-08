Капитан "Астаны" Лопес вошел в Топ-5 общего зачета "Вуэльты-2022"

На веломногодневке "Вуэльта" настала пора решающих дистанций, где решится судьба будущего чемпиона испанского чемпионата. Оставшиеся три горных этапа выявят лучшего гонщика нынешнего испанского Гранд-тура, сообщает Zakon.kz.

По итогам 17-го этапа "Вуэльты" лидер казахстанской дружины Мигель Анхель Лопес сумел подняться на пятое место в генеральной классификации. А сам этап с финишем в гору 2-й категории выиграл знаменитый Ригоберто Уран, который уехал в отрыв в самом начале гонки. Колумбиец провел атаку из группы беглецов за 13 км до финиша и сумел первым пересечь финишную черту.

После схода трехкратного чемпиона "Вуэльты" Приможа Роглича нешуточная борьба развернулась за призовой подиум. Если лидер гонки Ремко Эвенепул чувствует себе комфортно, опережая своего преследователя Энрика Маса на 2 минуты, то на 3-е место претендуют несколько спортсменов, среди которых и капитан "Астаны" Мигель Лопес.

8 сентября на "Вуэльте" ожидается 18-й этап с тремя вершинами: одна – второй категории и две – первой категории.

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