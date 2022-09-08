Мадина Абылкасымова провела рабочее совещание по вопросам кредитования экономики

5 сентября председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) Мадина Абылкасымова провела рабочее совещание.

Во встрече участвовали представители Национального банка, Министерства национальной экономики, Министерства финансов, Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), АО "НУХ "Байтерек", АО "ФНБ «Самрук-Қазына" и Ассоциации финансистов Казахстана (далее – АФК).

Темой совещания стало обсуждение предложений по расширению кредитования реального сектора экономики.

Председателем Агентства отмечена необходимость принятия совместных системных мер для расширения кредитования корпоративного сектора.

В ходе совещания обсуждены барьеры, ограничивающие расширение корпоративного кредитования, а также предложены соответствующие меры. В частности, были обсуждены регуляторные меры по стимулированию кредитования бизнеса, предложения по расширению источников долгосрочного фондирования банков, а также предложения к программам поддержки кредитования реального сектора.

Агентством предложена оптимизация порядка расчета риска на одного заемщика (норматив К3) за счет упрощения критериев взаимосвязанности заемщиков и расширения перечня, вычитаемого из суммы риска высоколиквидного обеспечения.

Для стимулирования кредитования бизнеса предложено до 2024 года продление пониженных значений риск-взвешивания кредитов МСБ и синдицированных займов на уровне 50%. Кроме того, планируется снижение требований к залоговой политике банков за счет оптимизации критериев обесценения кредитов и повышения значений ликвидности по залогам в виде коммерческой и жилой недвижимости, товаров в обороте, поступлений денег по off-take контрактам и договорам государственно-частного партнерства.

Дополнительно для расширения долгосрочных кредитных ресурсов банков до 1 июля 2024 года будет продлено действие пониженных значений нормативов покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования.

Представителями АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "НУХ "Байтерек" и АФК представлены предложения по совместному финансированию и синдицированному кредитованию крупных проектов. Следует отметить, что в 2021 году были созданы законодательные основы для развития синдицированного кредитования. В настоящее время банки второго уровня совместно с АО "Банк развития Казахстана" рассматривают возможности реализации совместных проектов синдицированного финансирования.

Ассоциацией финансистов Казахстана озвучены барьеры при реализации прав недропользования и земель, находящихся в залоге, которые ограничивают расширение кредитования. Кроме того, Ассоциацией финансистов Казахстана предложены меры по расширению механизма портфельного гарантирования на проекты субъектов среднего и крупного бизнеса.

Реализация предложенных всеми участниками мер будет способствовать расширению кредитования реального сектора и развитию экономики Казахстана в целом.