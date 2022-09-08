Мадина Абылкасымова провела рабочее совещание по вопросам кредитования экономики
Во встрече участвовали представители Национального банка, Министерства национальной экономики, Министерства финансов, Международного финансового центра "Астана" (МФЦА), АО "НУХ "Байтерек", АО "ФНБ «Самрук-Қазына" и Ассоциации финансистов Казахстана (далее – АФК).
Темой совещания стало обсуждение предложений по расширению кредитования реального сектора экономики.
Председателем Агентства отмечена необходимость принятия совместных системных мер для расширения кредитования корпоративного сектора.
В ходе совещания обсуждены барьеры, ограничивающие расширение корпоративного кредитования, а также предложены соответствующие меры. В частности, были обсуждены регуляторные меры по стимулированию кредитования бизнеса, предложения по расширению источников долгосрочного фондирования банков, а также предложения к программам поддержки кредитования реального сектора.
Агентством предложена оптимизация порядка расчета риска на одного заемщика (норматив К3) за счет упрощения критериев взаимосвязанности заемщиков и расширения перечня, вычитаемого из суммы риска высоколиквидного обеспечения.
Для стимулирования кредитования бизнеса предложено до 2024 года продление пониженных значений риск-взвешивания кредитов МСБ и синдицированных займов на уровне 50%. Кроме того, планируется снижение требований к залоговой политике банков за счет оптимизации критериев обесценения кредитов и повышения значений ликвидности по залогам в виде коммерческой и жилой недвижимости, товаров в обороте, поступлений денег по off-take контрактам и договорам государственно-частного партнерства.
Дополнительно для расширения долгосрочных кредитных ресурсов банков до 1 июля 2024 года будет продлено действие пониженных значений нормативов покрытия ликвидности и нетто стабильного фондирования.
Представителями АО "ФНБ "Самрук-Қазына", АО "НУХ "Байтерек" и АФК представлены предложения по совместному финансированию и синдицированному кредитованию крупных проектов. Следует отметить, что в 2021 году были созданы законодательные основы для развития синдицированного кредитования. В настоящее время банки второго уровня совместно с АО "Банк развития Казахстана" рассматривают возможности реализации совместных проектов синдицированного финансирования.
Ассоциацией финансистов Казахстана озвучены барьеры при реализации прав недропользования и земель, находящихся в залоге, которые ограничивают расширение кредитования. Кроме того, Ассоциацией финансистов Казахстана предложены меры по расширению механизма портфельного гарантирования на проекты субъектов среднего и крупного бизнеса.
Реализация предложенных всеми участниками мер будет способствовать расширению кредитования реального сектора и развитию экономики Казахстана в целом.