Сотрудника Антикора оштрафовали на 15 млн тенге
Как уточнили в Агентстве РК по противодействию коррупции, приговор в отношении Избасар вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу.
Согласно приговору, Избасар осужден к штрафу в размере 15 млн тенге с лишением специального звания. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, – говорится в сообщении.
В Антикоре отметили, что Асета Избасара поймали сотрудники Департамента собственной безопасности (ДСБ) агентства.
Также в ведомстве обратились к казахстанцам, которые столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников Антикоррупционной службы, а также с лицами, использующими статус агентства в мошеннических целях. Их попросили обращаться по следующим контактам:
телефон ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции – 8 7172 909 372 (37);
e-mail – uvb@antikor.gov.kz;
call-центр – 1424.
8 июня сотрудника Департамента Агентства по противодействию коррупции РК по Атырауской области приговорили к семи годам лишения свободы за взятку.