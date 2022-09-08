Сотрудника Антикора оштрафовали на 15 млн тенге

В социальных сетях распространили информацию об осужденном следователе Антикоррупционной службы по Мангистауской области Асете Избасар за коррупционное преступление (получение взятки). Его оштрафовали на 15 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Агентстве РК по противодействию коррупции, приговор в отношении Избасар вынесен Актауским городским судом и вступил в законную силу.

Согласно приговору, Избасар осужден к штрафу в размере 15 млн тенге с лишением специального звания. Также осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе, – говорится в сообщении.

В Антикоре отметили, что Асета Избасара поймали сотрудники Департамента собственной безопасности (ДСБ) агентства.

Также в ведомстве обратились к казахстанцам, которые столкнулись с неправомерными действиями со стороны сотрудников Антикоррупционной службы, а также с лицами, использующими статус агентства в мошеннических целях. Их попросили обращаться по следующим контактам:

телефон ДСБ Агентства РК по противодействию коррупции – 8 7172 909 372 (37);

e-mail – uvb@antikor.gov.kz;

call-центр – 1424.

8 июня сотрудника Департамента Агентства по противодействию коррупции РК по Атырауской области приговорили к семи годам лишения свободы за взятку.