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Парки, набережные, пешеходные зоны: как преобразится Жетысуский район Алматы

как преобразится Жетысуский район Алматы Фото: Zakon.kz
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением рассказал, что два молодежных парка откроют до конца осени в Жетысуском районе. Также в ноябре появятся еще две набережные общей протяженностью 1,6 километра, сообщает Zakon.kz.

Как заверил аким, в ноябре завершится строительство двух пешеходных зон в микрорайоне Кокжиек и по ул. Жумабаева в микрорайоне Айнабулак протяженностью 1300 метров.

Два новых молодежных парка откроются до конца ноября, один –под мостом по пр. Рыскулова, угол пр. Суюнбая, второй – в логу в мкр. Айнабулак-1. Аким Алматы Ерболат Досаев

Как отметил Досаев, до сих пор актуальными являются вопросы безопасности и благоустройства Жетысуского района.

По его словам, в сентябре для обеспечения безопасности начнется установка 597 камер видеонаблюдения. Большинство будет размещено у объектов образования, на территории парков и скверов, во дворах и на перекрестках.

8 сентября аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с жителями Жетысуского района. Во время встречи ребенок озвучил два волнующих его вопроса.

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Анастасия Стативкина
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