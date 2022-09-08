Ашимбаев объяснил необходимость избрания президента на семилетний срок

Семь лет – это достаточный срок, чтобы реализовать свою предвыборную программу и выполнить обещания населению, сказал в кулуарах спикер Сената Маулет Ашимбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Для того, чтобы четко расставить все точки над "i", депутаты Мажилиса Парламента поднимают инициативу о том, чтобы уже эти выборы провести по новой норме, избрать президента на 7-летний срок. То есть таким образом предлагается, чтобы в дальнейшем не было различных толкований, эти выборы уже по-новому формату провести. Председатель Сената Маулен Ашимбаев

По его словам, норма по 7-летнему сроку предлагается, исходя из мирового опыта.

В пример он привел, что, если проанализировать все страны мира, где последние 20-30 лет проходили президентские выборы, то можно увидеть, что в основном президент весь свой срок находится в офисе и выполняет свои функции.

Спикер Сената добавил, что семь лет – это достаточный срок, чтобы реализовать свою предвыборную программу, выполнить обещания, данные населению, реализовать крупные для страны проекты.

Я поддерживаю введение 7-летнего президентского срока, чтобы гражданин нашей страны мог на один семилетний срок избираться президентом. Это позволит в нашей стране развивать политическую конкуренцию, и мы сделаем серьезный шаг в сторону формования сбалансированной конкурентной демократической политической системы. Маулен Ашимбаев

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью. Такое предложение он озвучил на совместном заседании палат Парламента, выступая с Посланием народу Казахстана.