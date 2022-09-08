Почему цементный завод в Алматы до сих пор работает, объяснил Досаев
Представитель инициативной группы по данному вопросу сообщила акиму, что они девять лет боролись за закрытие завода по производству бетона "Нуртау темир" в Жетысуском районе города. От круглосуточного производства в районе постоянно пыльно, грязно, стоит шум.
Мы боролись и наконец добились результатов, что у данного предприятия отозваны все разрешительные документы. Но завод активно продолжает работать, нами выиграно 6 судов. Но все говорят, что теперь ждут решения исполнителя, – сказала алматинка.
Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что последнее решение суда по заводу было вынесено 1 сентября.
Теперь компания подает кассационную жалобу. Имеет право по закону подать в Верховный суд. Вы знаете, исполнительные листы мы периодически выставляем. В связи с тем, что все мы прошли апелляцию здесь, теперь осталась кассация Верховного суда. Все остальные вопросы, как я и обещал, мы держим на контроле, – отметил аким.
По его словам, действующее законодательство пока не позволяет исполнять решения до принятия окончательного судебного решения.
Поэтому давайте до конца дойдем и определимся. При этом с собственниками "Нуртау" проводим дополнительные переговоры. Я им объяснил, что необходимо им сделать. Если изменения будут более жесткие в экологическом законодательстве, то мы смогли бы сразу останавливать, но сегодня мы вместе с вами будем идти и биться в Верховном суде. Я этот процесс держу на особом контроле.Ерболат Досаев
Он отметил, что сейчас правила и защита бизнеса таковы, что даже у акима города ограниченные возможности.
Я не могу заниматься беспределом, я, наоборот, должен показать, что нахожусь в законном поле, – сказал Ерболат Досаев.
Аким добавил, что после решения от 1 сентября прошло пять рабочих дней и началось новое исполнительное производство, и поинтересовался у Департамента экологии, на какой оно стадии. Там ответили, что они приняли все предусмотренные меры, исполнительный лист отправили в Департамент юстиции на исполнение. Однако в данном ведомстве сообщили, что не знают о проблеме с заводом. Досаев дал время до конца дня разобраться по поводу исполнительного производства.