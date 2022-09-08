Почему цементный завод в Алматы до сих пор работает, объяснил Досаев

Жители Жетысуского района на встрече с акимом Алматы спросили его о том, почему цементный завод "Нуртау темир" функционирует, несмотря на то, что доказана его незаконная деятельность, сообщает Zakon.kz.

Представитель инициативной группы по данному вопросу сообщила акиму, что они девять лет боролись за закрытие завода по производству бетона "Нуртау темир" в Жетысуском районе города. От круглосуточного производства в районе постоянно пыльно, грязно, стоит шум.

Мы боролись и наконец добились результатов, что у данного предприятия отозваны все разрешительные документы. Но завод активно продолжает работать, нами выиграно 6 судов. Но все говорят, что теперь ждут решения исполнителя, – сказала алматинка.

Аким Алматы Ерболат Досаев ответил, что последнее решение суда по заводу было вынесено 1 сентября.

Теперь компания подает кассационную жалобу. Имеет право по закону подать в Верховный суд. Вы знаете, исполнительные листы мы периодически выставляем. В связи с тем, что все мы прошли апелляцию здесь, теперь осталась кассация Верховного суда. Все остальные вопросы, как я и обещал, мы держим на контроле, – отметил аким.

По его словам, действующее законодательство пока не позволяет исполнять решения до принятия окончательного судебного решения.

Поэтому давайте до конца дойдем и определимся. При этом с собственниками "Нуртау" проводим дополнительные переговоры. Я им объяснил, что необходимо им сделать. Если изменения будут более жесткие в экологическом законодательстве, то мы смогли бы сразу останавливать, но сегодня мы вместе с вами будем идти и биться в Верховном суде. Я этот процесс держу на особом контроле. Ерболат Досаев

Он отметил, что сейчас правила и защита бизнеса таковы, что даже у акима города ограниченные возможности.

Я не могу заниматься беспределом, я, наоборот, должен показать, что нахожусь в законном поле, – сказал Ерболат Досаев.

Аким добавил, что после решения от 1 сентября прошло пять рабочих дней и началось новое исполнительное производство, и поинтересовался у Департамента экологии, на какой оно стадии. Там ответили, что они приняли все предусмотренные меры, исполнительный лист отправили в Департамент юстиции на исполнение. Однако в данном ведомстве сообщили, что не знают о проблеме с заводом. Досаев дал время до конца дня разобраться по поводу исполнительного производства.