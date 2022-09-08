Спикер Сената прокомментировал вопрос о возвращении столице названия Астана

Решение относительно названия столицы пока не принято. Самое главное, нужно учитывать мнение населения, сказал в кулуарах спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Каждый человек имеет право высказывать свое мнение. Мы говорим, что обеспечиваем свободу слова. Если человек говорит, то ему нужно дать шанс. У нас нет политики, чтобы преследовать человека за это. Но главное здесь – учитывать мнение населения. Cпикер Сената Маулен Ашимбаев

Он напомнил, что ранее депутаты Мажилиса проявили такую инициативу, но главный вопрос в том, что говорит народ.

По словам Ашимбаева, такие инициативы поднимаются, и в рамках Справедливого Казахстана реализуется программа Слышащего государства.

В рамках этой программы наша основная цель – учесть мнение населения, проработать все мысли в обществе и принять соответствующее решение. Решение относительно названия столицы пока не принято. Сейчас идет процесс обсуждения. Маулен Ашимбаев

20 марта 2019 года на совместном заседании палат Парламента было принято решение о переименовании Астаны в Нур-Султан. Инициатива была выдвинута Касым-Жомартом Токаевым.