В Казахстане изменится стоимость солдатского пайка с 2023 года

Заместитель министра обороны РК Бауржан Тортаев на презентации проектов трехлетних бюджетов в Мажилисе сообщил о повышении стоимости солдатского пайка на 31%, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При обсуждении бюджетных затрат на ближайшие годы депутат Альберт Рау поднял вопрос обеспечения питанием казахстанских военнослужащих.

По его словам, четыре года ему обещают, когда бюджет принимается, что из стоимости пайка военнослужащего не будут платить тем организациям, которые по аутсорсингу кормят военнослужащих.

Есть норма солдатского пайка: калорийность потом переводится в цены. Кое-как добились повышения, хотя опять за это время цены скакнули минимум в 1,5 раза. Так вот из стоимости пайка высчитывается на обслуживание той организации, которая обеспечивает питанием. Министерство обороны и Минфин письменно мне сказали, что они будут разыгрывать услугу, а не стоимость пайка. Но стоимость пайка – это закон. Вы решили эту проблему? Министерству обороны вопрос. Альберт Рау

На этот счет замминистра обороны Бауржан Тортаев сообщил, что этот вопрос решили, и методика расчета солдатского пайка уже изменена.

В целом, стоимость пайка на следующий год увеличена на 31%. Мы выделили накладные расходы отдельно, а стоимость продуктов питания – отдельно, внесли это все в Министерство финансов. И уже на республиканской бюджетной комиссии одобрили цифру 2250 тенге – это стоимость пайка на следующий год. Бауржан Тортаев

5 сентября в Казахстане изменили правила прохождения воинской службы.