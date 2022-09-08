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Законодательство РК

Бизнесмены ЗКО обсудили с Антикором новые механизмы защиты их прав

бизнесмены Антикор решение меры совещание Фото: пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции
В Уральске прошла встреча представителей бизнес-сообщества Западно-Казахстанской области с руководителем службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Саяном Ахметжановым.

Первый заместитель акима области Аран Утегулов уточнил, что для любой компании, работающей в рамках закона и поддерживающей внедрение принятых антикоррупционных стандартов, предусмотрены различные меры государственной поддержки.

В свою очередь каждый предприниматель должен обеспечить полную прозрачность своего бизнеса, тем более при работе с бюджетными деньгами. Будут усилены меры ответственности для компаний, использующих коррупционные схемы для подкупа чиновников. Недобросовестный бизнес нарушает принципы справедливой конкуренции. Необходимо повышать иммунитет бизнеса к коррупции и противоправным действиям со стороны государственных и правоохранительных органов. Антикоррупционная политика государства предполагает формирование честной бизнес-культуры и выработку мер по ее стимулированию.Аран Утегулов

решение задачи бизнес

Фото: пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

В свою очередь руководитель Службы превенции Агентства Саян Ахметжанов рассказал о принимаемых Агентством мерах по защите бизнеса.

Противодействие коррупции не ограничивается выявлением коррупционных преступлений, главная наша задача – предупреждение коррупционных рисков, недопущение возникновения коррупционного правонарушения, коррупционного поведения. То есть превенция коррупции начинается с обучения граждан принципам добропорядочности и "нулевой терпимости" к коррупции до разработки и реализации проектов, направленных на предупреждение коррупции во всех сферах деятельности человека. Сегодня внедряются новые механизмы защиты бизнеса, в том числе и от неправомерного вмешательства сотрудников антикоррупционного ведомства в работу предпринимателей.Саян Ахметжанов

Как пояснил на встрече первый заместитель руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Амантай Рашкалиев, разработан алгоритм согласования с центральным аппаратом всех следственных действий, затрагивающих предпринимателей.

На сегодняшний день из материалов, направленных на согласование, в производстве следственного действия отказано в каждом 4-м случае (838 из 3234). Также путем удаленного онлайн-мониторинга отслеживаются любые необоснованные вызовы предпринимателей в здание антикоррупционной службы.

Ужесточен контроль за действиями наших сотрудников для недопущения необоснованных задержаний, обысков и выемок у бизнесменов. Создана специальная рабочая группа, задача которой – оперативное получение информации и коллегиальное обсуждение вопросов по жалобам бизнеса.Амантай Рашкалиев

решение задачи бизнес

Фото: пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции

Антикоррупционной службой области за последние три года выявлено 12 фактов незаконного вмешательства в деятельность субъектов бизнеса, в результате к уголовной ответственности привлечены 15 должностных лиц. Преступления были выявлены в налоговой сфере, сфере госзакупок, ветеринарии, правоохранительной деятельности и в разрешительной системе.

В настоящее время для каждой области и города республиканского значения разработана Карта коррупционных рисков с перечнем проблемных вопросов, которые не могут быть решены в связи с непрозрачностью процессов, наличием административных барьеров, неспешностью или произволом чиновников, несовершенством законодательства.

За первое полугодие текущего года в РПП поступило свыше 60 письменных обращений по линии защиты бизнеса, 56% из которых рассмотрены положительно, – отметила заведующая региональным офисом бизнес-омбудсмена по ЗКО, заместитель директора Региональной палаты предпринимателей ЗКО Магрипа Нигишева.

На встрече предприниматели области выразили благодарность работе Региональной палаты предпринимателей за качественную и оперативную поддержку бизнеса как в плане информационно-разъяснительной работы, так и в плане юридической помощи в решении проблемных вопросов, с которыми сталкиваются бизнесмены, а также рассказали о текущей ситуации развития бизнес-среды в регионе и проблемах, требующих скорейшего вмешательства уполномоченных органов.

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Анастасия Московчук
Антикор Западно-Казахстанская область
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