Более 5 часов сражались Алькарас и Синнер на US Open

Настоящим украшением 10-го дня Открытого чемпионата США по теннису стало противостояние испанца Карлоса Алькараса и Янника Синнера из Италии. Молодые теннисисты устроили шоу для болельщиков, завершив четвертьфинальный поединок почти в три часа ночи по времени Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Захватывающий матч Алькарас – Синнер держал в напряжении теннисных болельщиков по всему миру на протяжении пяти часов и 14-ти минут. Итогом марафонского поединка стала победа 19-летнего испанского теннисиста – 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3. Этим успехом Карлос обеспечил себе полуфинал US Open в одиночном разряде.

Уровень игры, уровень матча, качество тенниса – это невероятно. Янник – потрясающий игрок, он на великолепном уровне. Я всегда говорю, что нужно верить в себя до конца. Надежда – это последнее, что ты теряешь. Я просто верю в себя и свою игру. Знал, что довести такой матч до победы очень сложно, и я должен бороться и стараться сохранить спокойствие. И верить в себя. Карлос Алькарас

Алькарас, который стремится стать первым номером мирового рейтинга, в полуфинале встретится с Фрэнсисом Тиафу (США). Американец за выход в стадию 1/2 финала переиграл Андрея Рублева из России – 7:6, 7:6, 6:4.

В женской части турнира в 10-й игровой день Арина Соболенко выиграла у Каролины Плишковой в 1/4 финала US Open. А первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Джессику Пегулу.

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