Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Более 5 часов сражались Алькарас и Синнер на US Open

Теннис Битва 5 часов Фото: Instagram/usopen
Настоящим украшением 10-го дня Открытого чемпионата США по теннису стало противостояние испанца Карлоса Алькараса и Янника Синнера из Италии. Молодые теннисисты устроили шоу для болельщиков, завершив четвертьфинальный поединок почти в три часа ночи по времени Нью-Йорка, сообщает Zakon.kz.

Захватывающий матч Алькарас – Синнер держал в напряжении теннисных болельщиков по всему миру на протяжении пяти часов и 14-ти минут. Итогом марафонского поединка стала победа 19-летнего испанского теннисиста – 6:3, 6:7, 6:7, 7:5, 6:3. Этим успехом Карлос обеспечил себе полуфинал US Open в одиночном разряде.

Уровень игры, уровень матча, качество тенниса – это невероятно. Янник – потрясающий игрок, он на великолепном уровне. Я всегда говорю, что нужно верить в себя до конца. Надежда – это последнее, что ты теряешь. Я просто верю в себя и свою игру. Знал, что довести такой матч до победы очень сложно, и я должен бороться и стараться сохранить спокойствие. И верить в себя.Карлос Алькарас

Алькарас, который стремится стать первым номером мирового рейтинга, в полуфинале встретится с Фрэнсисом Тиафу (США). Американец за выход в стадию 1/2 финала переиграл Андрея Рублева из России – 7:6, 7:6, 6:4.

В женской части турнира в 10-й игровой день Арина Соболенко выиграла у Каролины Плишковой в 1/4 финала US Open. А первая ракетка мира Ига Швентек обыграла Джессику Пегулу.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Капитан "Астаны" Лопес вошел в Топ-5 общего зачета "Вуэльты-2022"

"Барыс" потерпел третье поражение подряд на старте сезона КХЛ

Аким Алматы прокомментировал ситуацию по программе ArtSport

Куандык Шынасилов
США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Рой Джонс дал прогноз на бой Головкина против Альвареса
Легендарный боксер дал свой прогноз на бой Головкина против Альвареса
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Алматы обращение мальчик Досаев
11-летний мальчик обратился к акиму Алматы с двумя просьбами
астрология богатство везунчики
Мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство
Нур-Султан шум кафе
Полицейских в Нур-Султане вызывали 73 раза из-за шума в ночном баре
министр комментарий цена сахар Казахстан
Жумангарин сказал, какой должна быть цена на сахар
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления