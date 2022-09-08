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Законодательство РК

Ашимбаев объяснил предложение по празднованию 25 октября Дня Республики

Маулен Ашимбаев, Казахстан, выборы Фото: пресс-служба Сената РК
Спикер Сената Маулен Ашимбаев объяснил предложение сделать 25 октября национальным праздником, сообщает корреспондент Zakon.kz.
5 июня состоялся референдум. Надеюсь, что вы участвовали в референдуме и поддержали конституционные изменения. Вы помните, что в рамках этих изменений из Конституции по решению нашего народа убраны пункты, связанные с Первым Президентом. Соответственно, эти пункты ушли из Конституции. И в этих условиях оставлять этот день как государственный праздник – это непоследовательно. Председатель Сената Маулен Ашимбаев

Спикер добавил, что сейчас в Казахстане необходимо реализовывать нормы Конституции, за которые проголосовали граждане.

По его словам, представленный 7 сентября законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры" рассматривает реализацию тех изменений, которые внесены в Конституцию на всенародном референдуме.

25 октября – очень значимая дата. И мы сегодня мало говорим о 25 октября. Это неправильно и несправедливо. Фактически наша независимость начиналась 25 октября – с принятия Декларации о суверенитете РК. И после даты – 25 октября 1990 года – начались конкретные шаги, начались процессы получения Казахстаном независимости. Это точка отсчета, мы ее в последние годы не упоминаем, не говорим о ней. Это несправедливо. Поэтому решение о том, чтобы праздновать эту дату как национальный, государственный праздник, является очень важным решением. Мы не должны забывать эту дату и должны больше говорить о ней в нашем обществе.Маулен Ашимбаев

7 сентября сообщалось, что на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК в повестку был внесен законопроект РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам кинематографии и культуры".

Профильный комитет пояснил, что депутатами во исполнение поручения главы государства, данного на заседании Национального курултая 16 июня 2022 года, в Закон РК "О праздниках в Республике Казахстан" внесен ряд правок.

В частности, было предложено определить 25 октября национальным праздником – День Республики. Установить 16 декабря Днем Независимости как государственный праздник.

Кроме того, депутаты, выступая на заседании, предложили определить празднование Дня Первого Президента – 1 декабря – по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом, исключив его из числа государственных праздников. 

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