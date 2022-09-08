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Законодательство РК

Гульмиру Сатыбалды подозревают в организации похищения человека

Сатыбалды Фото: Zakon.kz
В отношении Гульмиры Сатыбалды продолжается расследование. А также в отношении руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц госорганов по фактам хищений бюджетных денег, сообщает Zakon.kz.

По материалам дела оплата производилась по невыполненным строительно-монтажным работам в нескольких объектах. Государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 3,9 млрд тенге, который полностью возмещен.

В отношении Сатыбалды и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы. Агентство по противодействию коррупции РК

Предварительная сумма ущерба потерпевшим составила более 6,6 млрд тенге.

Подозреваемые лица находятся под стражей. Расследования продолжаются.

16 марта задержали экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы — Гульмиру Сатыбалды. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов "Универсиады-2017".

13 мая Специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана продлил срок содержания под стражей Гульмиры Сатыбалды.

9 июля суд cнова ей продлил срок содержания под стражей.

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