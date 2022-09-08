Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев поручил обеспечить подразделения МЧС спецтехникой

Токаев поручил обеспечить подразделения МЧС спецтехникой Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал оперативные доклады акимов Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Глава государства был проинформирован о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.

Президент поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.

8 сентября в Мажилисе депутаты подняли вопрос расходов на материально-техническое оснащение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.

Читайте также

Появилось подробное видео поездки Токаева в Костанайскую область

СВМДА трансформируют в полноценную международную организацию

Анастасия Стативкина
МЧС РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
разработаны поправки в Трудовой кодекс РК
Устанавливать 4-дневную рабочую неделю можно будет с 2023 года
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Многодетная мать вынуждена жить с детьми в контейнере в Алматы
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Спецназ задержал администратора столичного кафе
Алматы обращение мальчик Досаев
11-летний мальчик обратился к акиму Алматы с двумя просьбами
астрология богатство везунчики
Мужчины каких знаков зодиака притягивают богатство
Рой Джонс дал прогноз на бой Головкина против Альвареса
Легендарный боксер дал свой прогноз на бой Головкина против Альвареса
Нур-Султан, столица, переименование
Спикер Сената прокомментировал вопрос о возвращении столице названия Астана
Нур-Султан шум кафе
Полицейских в Нур-Султане вызывали 73 раза из-за шума в ночном баре
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления