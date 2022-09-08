Токаев поручил обеспечить подразделения МЧС спецтехникой

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал оперативные доклады акимов Алматы, Восточно-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областей о ходе ликвидации природных пожаров в регионах, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, акимы сообщили о напряженной работе по тушению очагов возгорания, а также о планах по противодействию стихии на ближайшее время. В мероприятиях задействованы подразделения Национальной гвардии и Вооруженных сил.

Глава государства был проинформирован о мерах по восстановлению нанесенного ущерба и оказанию необходимой помощи пострадавшим.

Акимы также доложили о социально-экономической ситуации в своих регионах.

Президент поручил премьер-министру обеспечить региональные подразделения МЧС спецтехникой и другими необходимыми средствами.

8 сентября в Мажилисе депутаты подняли вопрос расходов на материально-техническое оснащение Министерства по чрезвычайным ситуациям.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га. Были эвакуированы жители нескольких районов. В результате пожаров пострадали 11 человек, один – погиб. В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе. По словам главы МЧС РК Юрия Ильина, пожары будут локализованы в ближайшие два дня.