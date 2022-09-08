В Алматы разъезжала точная копия патрульной машины

В Алматы экипаж специализированного батальона местной полицейской службы выявил автомашину Hyundai с визуальной атрибутикой Министерства внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

По словам первого заместителя начальника Департамента полиции Алматы Нурлана Алмасбекова, администрация одной из кинокартин решила создать точную копию служебного автотранспорта полиции. По их сценарию был предусмотрен эпизод с патрульной полицией.

Эти действия противоречат закону и влекут за собой ответственность. Представьте, если каждый кинопроизводственник в случае необходимости будет допускать бутафорный реквизит, в данном случае – полицейское авто, будет хаос. Тогда дадут возможность лжеполицейским для их преступного промысла. Нурлан Алмасбеков

Первый замначальника ДП Алматы отметил, что бутафорная машина водворена на специализированную штрафную стоянку.

К ее "авторам" приняты меры в соответствии с законодательством. Нурлан Алмасбеков

В ДП Алматы предупредили о недопустимости аналогичных фактов и пообещали, что каждому такому эпизоду будет дана принципиальная правовая оценка.