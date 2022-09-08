В Акмолинской области заявили об отсутствии дефицита соцпродуктов

В Акмолинской области реализуют Комплекс мер по контролю и снижению инфляции, предусматривающий меры по увеличению объемов производства продукции, внешнеторгового регулирования, антимонопольного реагирования и ряд системных мер.

Управлением предпринимательства и туризма региона во взаимодействии с акиматами регионов и иными государственными органами принимаются все меры для обеспечения продовольственной безопасности области.

Заместитель руководителя Управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Жаслан Айдрахманов уточнил, что из 19 видов социально значимых продовольственных товаров в области производятся 12 (хлеб 1 сорта, мука 1 сорта, говядина, мясо кур, молоко, кефир, творог, масло сливочное, яйцо куриное, масло подсолнечное, морковь, картофель).

Потребность в оставшихся товарах обеспечивается поставками из других регионов республики и стран ближнего зарубежья. В целях импортозамещения ввозимых товаров благодаря принимаемым мерам поддержки в рамках государственных программ обеспечивается увеличение объемов производства местных продуктов питания. За 7 месяцев т.г. в области произведено продовольственной продукции на 95,9 млрд тенге. Увеличилось производство мяса и субпродуктов, колбасных изделий, консервов, кисломолочных продуктов, муки, полуфабрикатов, напитков. В настоящее время все объекты продовольственной торговли работают в штатном режиме, запасы основных продовольственных товаров, в том числе сахара, имеются и постоянно пополняются. Жаслан Айдрахманов

Он также добавил, что "индекс цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 118,5%, по этому показателю мы удерживаем пятую позицию в республике (в среднем по РК – 119%)".

Кроме того, в регионе достаточное количество запасов социально значимых продуктов. Как сообщили в СПК "Kokshe", в Акмолинской области проводится работа по удержанию приемлемых цен на продукты. Также решен вопрос дефицита сахара.

Для стабилизации цен в стабфонд закуплено 272 тонны риса, который реализуется в 39-ти торговых точках (4 магазина "KOKSHE-MARKET", 8 магазинов "Инмарт", 13 магазинов Кокшетау и 14 магазинов районов по 340 тенге при средней цене 390 тенге за кг). В рамках "оборотной схемы" (с ТОО "Гормолзавод") ведется поставка 48 тонн кефира по цене 318 тенге за литр, а также поставлено на рынок порядка 550 тонн мяса кур по цене до 1000 тенге за кг (в рамках договора с ТОО "Blic Terminal"). Запасы сахара на сегодня в области составляют 1044 тонны, в том числе в стабфонде – 270 тонн. В текущем году СПК закуплено 982 тонны сахара, из них в стабфонд поступило 914 тонн, ожидается 68 тонн (с ТОО "Коксуский сахарный завод"). И.о. председателя правления СПК "Kokshe" Саят Сыздыков

Реализация сахара из стабфонда ведется через 39 торговых точек по цене 500 тенге за кг целом, по области оплачена поставка 816 тонн сахара (СПК и оптовыми поставщиками).

Благодаря принятым мерам на сегодня проблема дефицита сахара в области и в целом по республике практически решена. В области сформирован запас товаров в объеме 1,9 тыс. тонн, в том числе в стабфонде – 1174 тонны, по "оборотной схеме" – 727 тонн. С начала года из ресурсов стабфонда реализовано 1514 тонн товаров на сумму 513 млн тенге. Саят Сыздыков

Стоит отметить, что по "оборотной схеме" выданы займы на 1,4 млрд тенге по 9 видам продовольственных товаров. Ведется работа по заключению новых договоров. Проведено 294 ярмарки, реализовано продукции на 908 млн тенге, заключено 1020 соглашений о стабилизации цен с производителями и торговыми объектами.