Доллар подорожал на торгах 8 сентября
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,80 тенге (+0,05).
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 68,21 тенге (+0,58).
Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 468,7 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 473-480 тенге, российские рубли – по 7,1-7,7 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 8 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,9% и составила 88,79 доллара за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,98%, до 82,74 доллара за баррель.