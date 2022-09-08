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Доллар подорожал на торгах 8 сентября

торги на бирже Фото: unsplash
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 477,28 тенге, снизившись на 4,45 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,80 тенге (+0,05).

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 68,21 тенге (+0,58).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 468,7 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 475-479 тенге, евро – по 473-480 тенге, российские рубли – по 7,1-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 8 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на 0,9% и составила 88,79 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на 0,98%, до 82,74 доллара за баррель.

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