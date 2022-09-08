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Художник показал масштабы роста пустыни в Алматинской области

пустыня Казахстан климатическая проблема видео Фото: Instagram/pashacas
Художник из Казахстана Павел Кас на странице в Instagram разместил видео со спутниковыми снимками, на которых отчетливо видно, как разрастается пустыня близ реки Или в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Публикация, размещенная 7 сентября, является посланием для будущего поколения.

"Angelos" с древнегреческого переводится как "посланник". Я ложусь на песок и оставляю послание на нем. Наша планета живет миллиарды лет. Для нее человеческая жизнь — всего лишь доля секунды. А все время существование человечества сопоставимо с моим отпечатком на песке, который неминуемо сравняется ветром.Паша Кас

Он отмечает, что климатические изменения не обошли и Казахстан.

По его словам, глобальное потепление превращает страну в большую пустыню: из-за высоких температур и скудных осадков растения погибают, и ветер сдувает плодородную почву, оставляя безжизненные песочные равнины.

Я использовал спутниковые снимки Google Earth Engine с 1984-года по сегодняшний день, чтобы показать, как разрастается пустыня недалеко от Алматы близ реки Или. Изменение климата это не призрачная угроза, оно уже привело катастрофе, которая происходит прямо у нас на глазах, на пороге наших домов. Сколько времени осталось, чтобы выбраться из ловушки, которую мы сами создали? Для нас это могут быть несколько поколений. Для планеты — считаные секунды.Паша Кас

Пользователи под постом оставили восторженные комментарии:

  • дух захватывает!

  • супер послание! Страшно, что оставим после себя детям;

  • садить деревья, лесополосы вокруг полей - это реально. Другое дело, что это на деле никому не нужно. А за эти годы они могли бы вырасти. Просто это долгосрочная мера. А все хотят здесь и сейчас;

  • без людей природе лучше будет...

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