Художник показал масштабы роста пустыни в Алматинской области
Фото: Instagram/pashacas
Художник из Казахстана Павел Кас на странице в Instagram разместил видео со спутниковыми снимками, на которых отчетливо видно, как разрастается пустыня близ реки Или в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Публикация, размещенная 7 сентября, является посланием для будущего поколения.
"Angelos" с древнегреческого переводится как "посланник". Я ложусь на песок и оставляю послание на нем. Наша планета живет миллиарды лет. Для нее человеческая жизнь — всего лишь доля секунды. А все время существование человечества сопоставимо с моим отпечатком на песке, который неминуемо сравняется ветром.Паша Кас
Он отмечает, что климатические изменения не обошли и Казахстан.
По его словам, глобальное потепление превращает страну в большую пустыню: из-за высоких температур и скудных осадков растения погибают, и ветер сдувает плодородную почву, оставляя безжизненные песочные равнины.
Я использовал спутниковые снимки Google Earth Engine с 1984-года по сегодняшний день, чтобы показать, как разрастается пустыня недалеко от Алматы близ реки Или. Изменение климата это не призрачная угроза, оно уже привело катастрофе, которая происходит прямо у нас на глазах, на пороге наших домов. Сколько времени осталось, чтобы выбраться из ловушки, которую мы сами создали? Для нас это могут быть несколько поколений. Для планеты — считаные секунды.Паша Кас
Пользователи под постом оставили восторженные комментарии:
дух захватывает!
супер послание! Страшно, что оставим после себя детям;
садить деревья, лесополосы вокруг полей - это реально. Другое дело, что это на деле никому не нужно. А за эти годы они могли бы вырасти. Просто это долгосрочная мера. А все хотят здесь и сейчас;
без людей природе лучше будет...
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