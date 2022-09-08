Определены лучшие казахстанские футболист и тренер августа
Фото: Instagram/fcaktobe_official
Профессиональная футбольная лига Казахстана путем голосования выбрала лучших тренеров и футболистов среди клубов высшего дивизиона по итогам августа, сообщает Zakon.kz.
Среди наставников больше всех голосов набрал главный тренер "Актобе" Андрей Карпович. Его подопечные в последнем месяце лета одержали четыре победы из четырех возможных, по две в Кубке Казахстана и в чемпионате страны. Что дало команде возможность стать безоговорочным лидером в турнирной таблице КПЛ.
Фото: Instagram/fctaraz.official
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