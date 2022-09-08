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Определены лучшие казахстанские футболист и тренер августа

Футбол Лучший тренер Августа Фото: Instagram/fcaktobe_official
Профессиональная футбольная лига Казахстана путем голосования выбрала лучших тренеров и футболистов среди клубов высшего дивизиона по итогам августа, сообщает Zakon.kz.

Среди наставников больше всех голосов набрал главный тренер "Актобе" Андрей Карпович. Его подопечные в последнем месяце лета одержали четыре победы из четырех возможных, по две в Кубке Казахстана и в чемпионате страны. Что дало команде возможность стать безоговорочным лидером в турнирной таблице КПЛ.

Футбол Лучший игрок августа

Фото: Instagram/fctaraz.official

По итогам голосования лучшим футболистом Казахстана в августе признан нападающий "Тараза" Абылайхан Жумабек. В прошедшем месяце 20-летний жамбылский форвард забил четыре мяча. Второе место в рейтинге занял форвард уральского "Акжайыка" – Тома Табатадзе. А замкнул призовую тройку полузащитник "Астаны", португалец Педро Эуженио.

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