Какой должна быть одежда казахстанских госслужащих
В соответствии с Этическим кодексом внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность.Агентство по делам госслужбы
Как отметили в ведомстве, специфика государственной службы предъявляет строгие требования к внешнему виду современных госслужащих. Внешний облик делового человека – это первый шаг к успеху, поскольку для общества его внешний вид служит "кодом", свидетельствующим о степени аккуратности.
Деловой стиль отличается консерватизмом, строгостью и сдержанностью. Это касается как выбора ткани – вида, цвета, покроя, так и аксессуаров. Все должно быть четким и определенным – формы, линии и силуэты. Одежда не должна отвлекать внимание от деловых качеств сотрудника.Агентство по делам госслужбы
Главными принципами делового стиля являются:
минимализм;
умение не выделяться;
умение гармонично выглядеть в любом месте, где царит деловая обстановка – во время работы в офисе, на серьезных переговорах в конференц-зале и т.д.
Основные требования к одежде – практичность, опрятность, удобство и отсутствие вызывающего внешнего вида. Одежда может отличаться некоторой объемностью, то есть не сковывать движений, но в то же время позволять выглядеть серьезно.
В зависимости от времени года одежда может быть различной по цвету и используемым тканям с соблюдением требований строгости и элегантности.
Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю, исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота. Наиболее подходящими цветами костюма и платья считаются светлые либо темные.
Не рекомендуется использовать в одежде более трех основных цветов одновременно.
Как отмечается, недопустимы в одежде госслужащего оторванные или полуоторванные пуговицы, мятый костюм, несвежая сорочка, плохо завязанный галстук, нечищеная обувь, одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в том числе джинсовая и кожаная одежда, шорты, открытые сарафаны, тенниски, спортивные свитера, кроссовки.
В зимний период рекомендуется пользоваться сменной обувью. Обувь государственного служащего должна представлять собой туфли классического стиля (без украшений), которые постоянно следует содержать в чистоте.
Деловой стиль предполагает костюм, состоящий из брюк и пиджака или юбки и пиджака, костюм-тройку, состоящий из пиджака и жилетки и брюк или юбки.
Ассортимент классического гардероба достаточно разнообразен.
К женской одежде относятся пальто, платья, жакеты, кардиганы, жилеты, юбки и брюки, а также блузки. К ассортименту мужской одежды относятся рубашки, брюки классического стиля, пиджаки, жилеты, костюмы и др. Сочетаемость всех этих вещей является универсальной, однако к каждой вещи предъявляются достаточно строгие требования, которые и позволяют отнести ее именно к классическому стилю.
Вместе с тем госслужащим-женщинам не рекомендуется носить прозрачные блузки, через которое просвечивает нижнее белье, глубокое декольте, мини-юбки, брюки, обтягивающие фигуру.
Говорится в рекомендациях и о макияже. Так, для делового стиля одежды подходит соответственно простой и близкий к естественному макияж, он не должен привлекать внимание и бросаться в глаза. Губная помада естественных тонов, недопустимы яркие цвета. Маникюр в деловом стиле может быть любого цвета, главное, чтобы оттенок был неярким и неброским, цвет волос приближен к натуральному.
При этом деловой стиль одежды государственных служащих предполагает минимум аксессуаров и отличается простотой кроя линий, строгостью, практичностью и минимальной отделкой.
Как отметили в агентстве, эти требования носят рекомендательный характер, окончательное решение должен принимать каждый госслужащий самостоятельно, исходя из требований Этического кодекса.