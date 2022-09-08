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Какой должна быть одежда казахстанских госслужащих

какой должна быть одежда казахстанских госслужащих Фото: senate.parlam.kz
Агентство РК по делам государственной службы дало рекомендации по форме одежды государственных служащих, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с Этическим кодексом внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность и аккуратность.Агентство по делам госслужбы

Как отметили в ведомстве, специфика государственной службы предъявляет строгие требования к внешнему виду современных госслужащих. Внешний облик делового человека – это первый шаг к успеху, поскольку для общества его внешний вид служит "кодом", свидетельствующим о степени аккуратности.

Деловой стиль отличается консерватизмом, строгостью и сдержанностью. Это касается как выбора ткани – вида, цвета, покроя, так и аксессуаров. Все должно быть четким и определенным – формы, линии и силуэты. Одежда не должна отвлекать внимание от деловых качеств сотрудника.Агентство по делам госслужбы

Главными принципами делового стиля являются:

  • минимализм;

  • умение не выделяться;

  • умение гармонично выглядеть в любом месте, где царит деловая обстановка – во время работы в офисе, на серьезных переговорах в конференц-зале и т.д.

Основные требования к одежде – практичность, опрятность, удобство и отсутствие вызывающего внешнего вида. Одежда может отличаться некоторой объемностью, то есть не сковывать движений, но в то же время позволять выглядеть серьезно.

В зависимости от времени года одежда может быть различной по цвету и используемым тканям с соблюдением требований строгости и элегантности.

Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому стилю, исключаются излишне яркие цвета, чрезмерная пестрота. Наиболее подходящими цветами костюма и платья считаются светлые либо темные.

Не рекомендуется использовать в одежде более трех основных цветов одновременно.

Как отмечается, недопустимы в одежде госслужащего оторванные или полуоторванные пуговицы, мятый костюм, несвежая сорочка, плохо завязанный галстук, нечищеная обувь, одежда и обувь спортивного и пляжного стиля, в том числе джинсовая и кожаная одежда, шорты, открытые сарафаны, тенниски, спортивные свитера, кроссовки.

В зимний период рекомендуется пользоваться сменной обувью. Обувь государственного служащего должна представлять собой туфли классического стиля (без украшений), которые постоянно следует содержать в чистоте.

Деловой стиль предполагает костюм, состоящий из брюк и пиджака или юбки и пиджака, костюм-тройку, состоящий из пиджака и жилетки и брюк или юбки.

Ассортимент классического гардероба достаточно разнообразен.

К женской одежде относятся пальто, платья, жакеты, кардиганы, жилеты, юбки и брюки, а также блузки. К ассортименту мужской одежды относятся рубашки, брюки классического стиля, пиджаки, жилеты, костюмы и др. Сочетаемость всех этих вещей является универсальной, однако к каждой вещи предъявляются достаточно строгие требования, которые и позволяют отнести ее именно к классическому стилю.

Вместе с тем госслужащим-женщинам не рекомендуется носить прозрачные блузки, через которое просвечивает нижнее белье, глубокое декольте, мини-юбки, брюки, обтягивающие фигуру.

Говорится в рекомендациях и о макияже. Так, для делового стиля одежды подходит соответственно простой и близкий к естественному макияж, он не должен привлекать внимание и бросаться в глаза. Губная помада естественных тонов, недопустимы яркие цвета. Маникюр в деловом стиле может быть любого цвета, главное, чтобы оттенок был неярким и неброским, цвет волос приближен к натуральному.

При этом деловой стиль одежды государственных служащих предполагает минимум аксессуаров и отличается простотой кроя линий, строгостью, практичностью и минимальной отделкой.

Как отметили в агентстве, эти требования носят рекомендательный характер, окончательное решение должен принимать каждый госслужащий самостоятельно, исходя из требований Этического кодекса.

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