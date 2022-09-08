Крупный пожар произошел на территории Алакольского лесного хозяйства

В Алакольском районе вблизи станции Достык в горной местности загорелась сухая трава. Информация о пожаре поступила в ДЧС области Жетісу 8 сентября, в 04:30, cообщает Zakon.kz.

На территории Алакольского лесного хозяйства загорелась сухая трава и кустарники. Первоначально площадь пожара составила 60 га. Пожар затронул участок "Кендир Сакал", пояснили в ДЧС.

Есть угроза распространения огня на хвойный лес.

В ликвидации пожара всего задействованы 125 человек, шесть единиц техники, 20 ранцевых опрыскивателей и пять лошадей.

В 09:49 из Талдыкоргана направлен личный состав ДЧС (45 сотрудников и пять единиц техники). Расстояние до места пожара составляет 490 км.

В 14:04 вертолет МИ-8 "Казавиаспас" вылетел из аэропорта Талдыкоргана в Алакольский район. На 15:00 площадь пожара предварительно составила 100 га.