Крупный пожар произошел на территории Алакольского лесного хозяйства
На территории Алакольского лесного хозяйства загорелась сухая трава и кустарники. Первоначально площадь пожара составила 60 га. Пожар затронул участок "Кендир Сакал", пояснили в ДЧС.
Есть угроза распространения огня на хвойный лес.
В ликвидации пожара всего задействованы 125 человек, шесть единиц техники, 20 ранцевых опрыскивателей и пять лошадей.
В 09:49 из Талдыкоргана направлен личный состав ДЧС (45 сотрудников и пять единиц техники). Расстояние до места пожара составляет 490 км.
В 14:04 вертолет МИ-8 "Казавиаспас" вылетел из аэропорта Талдыкоргана в Алакольский район. На 15:00 площадь пожара предварительно составила 100 га.
В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.