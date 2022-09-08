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Крупный пожар произошел на территории Алакольского лесного хозяйства

лесное хозяйство Фото: скриншот видео
В Алакольском районе вблизи станции Достык в горной местности загорелась сухая трава. Информация о пожаре поступила в ДЧС области Жетісу 8 сентября, в 04:30, cообщает Zakon.kz.

На территории Алакольского лесного хозяйства загорелась сухая трава и кустарники. Первоначально площадь пожара составила 60 га. Пожар затронул участок "Кендир Сакал", пояснили в ДЧС.

Есть угроза распространения огня на хвойный лес.

В ликвидации пожара всего задействованы 125 человек, шесть единиц техники, 20 ранцевых опрыскивателей и пять лошадей.

В 09:49 из Талдыкоргана направлен личный состав ДЧС (45 сотрудников и пять единиц техники). Расстояние до места пожара составляет 490 км.

В 14:04 вертолет МИ-8 "Казавиаспас" вылетел из аэропорта Талдыкоргана в Алакольский район. На 15:00 площадь пожара предварительно составила 100 га.

2 сентября на территории двух лесничеств Костанайской области произошли пожары, площадь которых 4 сентября превысила 43 тыс. га.

В связи с ЧП регион с рабочим визитом посетил президент Касым-Жомарт Токаев, который оценил ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе.

Ирина Лукичева
Область Жетісу
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