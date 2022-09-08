В Уральске прошел фестиваль языков "Тіл – тұтастық туы"

Фестиваль в Уральске был приурочен ко Дню языков в Казахстане, который в этом году прошел в честь 150-летия казахского просветителя, ученого и государственного деятеля Ахмета Байтурсынова.

В праздничном мероприятии приняли активное участие ученые, представители общественности, студенческой молодежи Приуралья и казахских диаспор из России.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Ахмет Байтурсынов был ученым-мыслителем, публицистом, политиком, заинтересованным в прогрессе своего народа общественным деятелем. Все его идеи были за независимость Родины, за развитие государственного языка, который должен сплотить всех казахстанцев под единым шаныраком нашего многонационального государства. Казахский язык – главное богатство казахского народа. Не зря поэт Кадыр мырза Али написал: "Родной язык – твоя честь, совестью отражается на лице. Все языки мира знай, а родной – почитай". Будущее страны – в казахском языке, главном достоянии нации. Заместитель акима области Бакытжан Нарымбетов

Фестиваль языков начался с театрализованного представления, посвященного жизни и деятельности Ахмета Байтурсынова. Мастерством артистов образ великого гения предстал перед зрителями во всей его значимости в судьбе страны.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

Ахмет Байтурсынов родился в ауле Акколь Жангельдинского района Костанайской области в 1872 году. Начальное образование получал в Тургайском училище, а после его окончания поступил в учительскую семинарию в Оренбурге. С 1895 по 1909 год работал учителем в русско-казахских школах Актобе и Костаная, заведовал городским училищем в Каркаралы. Насыщенная событиями жизнь великого человека и сегодня восхищает людей, побуждая творить во благо страны. К числу самых важных дел его жизни можно отнести издание газеты "Қазақ" совместно с Алиханом Букейхановым и Миржакипом Дулатовым, которая была рупором просвещения и образования целой нации.

Участникам фестиваля был показан видеоролик о реализации в регионе государственной программы языковой политики на 2020-2025 годы. С момента обретения Независимости до сегодняшнего дня были изменены устаревшие с идеологической точки зрения наименования пяти районов, 104 населенных пунктов, около 2 тыс. улиц. В этом году международному аэропорту "Орал" присвоено имя Героя Советского Союза Маншук Маметовой.

В честь выдающихся казахских ученых, общественных деятелей, героев переименованы многие учебные заведения. Организован конкурс "Тіл шебері – 2022" с целью поддержки и поощрения государственных служащих, владеющих государственным, русским и английским языками. Со страниц печатных изданий и на телевидении вышла серия информационно-просветительских материалов и видеороликов о расширении сферы использования государственного языка.

Фото: пресс-служба акимата Уральска

На церемонии награждения ряду западноказахстанцев были вручены почетные грамоты Комитета языковой политики за вклад в развитие государственного языка, благодарственные письма за активную работу по реализации программы языковой политики страны.

Председатель областного совета ветеранов, отличник здравоохранения РК Максут Берген вручил награды в номинации "Тіл жаршысы" генеральному директору медиахолдинга "Жайық Пресс" Табылгали Сапарову, "Тіл пікірі" – ученику 1-го класса СОШ №17 Уральска Артему Смолову, "Тіл сақшысы" – депутату городского маслихата Азиме Губашевой, "Мемлекеттік тіл – бизнесте" – АО "Евразийский банк".

Благодарственные письма были вручены и нашим соотечественникам из РФ: председателю РОО "Казахи Астраханской области" Данияру Имашеву, председателю ОО "Казахская национально-культурная автономия Оренбурга "Атамекен" Руслану Чукееву, председателю правления Самарской РОО "Центр культуры "Казахи Самары" Айгуль Жалеловой и другим.

Мероприятие завершилось праздничным концертом, на котором выступили местные артисты и гости фестиваля.