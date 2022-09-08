Федерация конькобежцев прокомментировала слухи о переходе российского фигуриста в Казахстан

7 сентября ряд СМИ дали сообщение о планируемом переходе в состав сборной Казахстана по фигурному катанию талантливого российского спортсмена Романа Савосина, сообщает Zakon.kz.

За более детальной информацией наше издание обратилось к руководству Федерации конькобежного спорта Казахстана. Спортивные функционеры не заставили долго ждать, моментально разъяснили ситуацию и прислали нам свой ответ.

Национальная федерация конькобежцев Республики Казахстан заявляет о том, что информация, распространенная в СМИ о возможном переходе российского фигуриста Романа Савосина в сборную Казахстана не соответствует действительности и со своей стороны не вела никаких переговоров по данному вопросу! Пресс-служба НФК РК

22-летний Роман Савосин серебряный призер мирового первенства 2019 года среди юниоров, участник этапов серии Гран-при среди взрослых и юниоров.

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