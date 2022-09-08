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В России установили второго пациента с оспой обезьян

Россия Фото: pixabay
Второй случай заражения оспой обезьян выявили 8 cентября в России. Мужчина вернулся из поездки по Европе. Его жизни ничего не угрожает, сообщает Zakon.kz.

Заболевшего госпитализировали с симптомами в медицинскую организацию инфекционного профиля, пишут "Известия".

Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована, — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Круг контактов заболевшего определен. Эти люди находятся под медицинским наблюдением.

Характерными симптомами инфекции являются лихорадка, общая интоксикация, появление сыпи, пузырьков, папул.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Болезнь нашли у молодого человека, который вернулся из Европы.

30 августа в США умер первый пациент с оспой обезьян. Трагедия произошла в штате Техас.

В Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян. Министерство здравоохранения Казахстана рассказало о мерах, которые предпринимают для недопущения завоза оспы обезьян в страну.

ВОЗ признала оспу обезьян международной чрезвычайной ситуацией мирового масштаба.

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Ирина Лукичева
Россия Оспа обезьян
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