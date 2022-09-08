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В Алматы мошенник предлагал водительские права за 130 тыс. тенге

В Алматы мошенник предлагал водительские права за 130 тыс. тенге Фото: Zakon.kz
В Алматы полицейские задержали мошенника. Он обещал жителям города водительские права за 130 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, заявление написали четыре человека. Эти факты зарегистрированы по ст. 190 УК РК и объединены в одно производство.

35-летний мужчина среди знакомых распространил информацию о том, что он якобы сможет посодействовать в получении прав на управление транспортным средством, оценив свои услуги в 130 тыс. тенге.Начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев

Как отметили в полиции, ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

19 августа департаментом полиции по Актюбинской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая оказывала незаконные услуги населению по выдаче водительских удостоверений для управления транспортными средствами.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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