В Казахстане работникам сферы ЖКХ повысят зарплаты

Фото: Zakon.kz

Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в СЦК заявил, что предложение по повышению заработной платы работникам субъектов естественных монополий может коснуться 300 тыс. человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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