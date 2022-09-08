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В Казахстане работникам сферы ЖКХ повысят зарплаты

повышение зарплат Фото: Zakon.kz
Министр национальной экономики Алибек Куантыров на брифинге в СЦК заявил, что предложение по повышению заработной платы работникам субъектов естественных монополий может коснуться 300 тыс. человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В сфере ЖКХ средняя заработная плата составляет, если не ошибаюсь, 160 тыс. тенге. Это проблема. Инженерам, электрикам нужно повышать заработную плату. Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

По его словам, то, насколько может быть повышена зарплата, будет зависеть от тарифа и от региона.

В каких-то регионах можно позволить повысить тариф на 5%, в каких-то на 10%, где-то и выше. Все зависит от уровня жизни – это все индивидуально по каждому субъекту естественных монополий будет рассматриваться. Касается электриков, водохозяйственников, тех, кто трубы кладет, тепловиков, газовиков, инженеров, сварщиков – всего 300 тыс. человек.Глава МНЭ РК

25 августа стало известно, что зарплату повысят учителям на 25%.

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